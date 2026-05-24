Москва24 мая Вести.В будущем возможны новые попытки покушения на главу Белого дома Дональда Трампа на фоне растущего политического раскола в стране. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, неоднозначная политика Трампа и падение его рейтингов приводят к радикализации части американского общества.

Когда твою политику негативно воспринимает две трети населения США, нет ничего удивительного в том, что некоторые из них радикализуются и пытаются разобраться с тобой. Учитывая обилие покушений на Трампа за последнее время, это уже превращается в некий спорт сказал Дудаков

Он также отметил, что уровень "политического насилия" в США продолжит расти. Кроме того, под угрозой находится не только Трамп, но и участники будущих выборов в Конгресс и президентской кампании 2028 года, подчеркнул политолог.

Ранее американский лидер прокомментировал стрельбу возле Белого дома, поблагодарив сотрудников Секретной службы США и правоохранительных органов за предпринятые действия.