Трамп может извлечь выгоду из покушения для своего политического рейтинга Эксперт Блохин: покушение на Трампа может повысить рейтинг американского лидера

Москва26 апр Вести.Покушение на американского президента Дональда Трампа отчасти выгодно ему самому, так как оно может повысить рейтинг лидера США внутри страны.

Об этом заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, третье по счету покушение на Трампа произошло в том же месте, где было покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

Все эти покушения на самом деле отчасти идут на руку Трампу, то есть это влияет на его рейтинг. Он выглядит как борец, который стоически переносит все невзгоды. сказал эксперт

Блохил отметил, что инцидент приведет к тому, что население США начнет воспринимать американского лидера как мученика и борца за справедливость в стране.

При этом покушение вряд ли повлияет на следующие выборы президента, поскольку они и произойдут еще нескоро, и о стрельбе в Белом Доме вскоре забудут.

Ужин в отеле с участием Трампа был прерван из-за стрельбы, которую начал, по данным The New York Post, 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен. Во время инцидента никто не пострадал, Трамп с первой леди находятся в безопасности.