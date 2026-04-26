Дудаков прогнозирует немало попыток нападений на американских политиков Дудаков: в предстоящий электоральный цикл будут нападения на политиков США

Москва26 апр Вести.В предстоящий электоральный цикл 2026 года произойдет немало попыток убийств американских политиков и кандидатов на выборах разного уровня. Такой прогноз ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, стрельба в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, может иметь политический мотив.

Потому что мы отлично понимаем, что действительно американская политика жутко расколота. Ну вот, и как бы радикализация, особенно в онлайн-сфере, в интернете происходит постоянно, перманентная, это и у правых, и у левых … Если … прогноз давать на предстоящий электоральный цикл этого года, мы увидим, скорее всего, немало попыток нападений, убийств на американских политиков и кандидатов на выборах разного уровня … Под угрозой оказываются именно республиканцы, которые тесно с Трампом ассоциируются сказал политолог

Ранее Малек Дудаков заявил, что стрельба в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома не была подстроена американским лидером.