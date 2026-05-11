Почти четверть американцев считают стрельбу на мероприятии с Трампом постановкой Почти 25% граждан США считают стрельбу на встрече с Трампом постановкой

Москва11 мая Вести.Практически каждый четвертый американец верит в то, что недавняя стрельба на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа была постановкой. Это следует из опроса, проведенного порталом News Guard совместно с YouGov.

Согласно данным опроса, 24% опрошенных считают, что инцидент со стрельбой, который произошел 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, был постановочным. При этом 36% выразили сомнение в подлинности покушения, а 45% уверены в истинности инцидента.

Более того, 24% опрошенных также сомневаются в подлинности покушения на Трампа на митинге в Батлере, где снайпер с крыши ранил его в ухо. В данном случае не верят в реальность произошедшего 29% респондентов, тогда как 47% считают покушение настоящим.

Меньше всего граждане США сомневаются в подлинности инцидента 15 сентября 2024 года у гольф-клуба Трампа. Только 16% опрошенных считают, что инцидент был подстроен, в то время как противоположного мнения придерживаются 48%.

Опрос проводился с 28 апреля по 4 мая среди 1 тыс. американцев старше 18 лет.

Ранее стало известно, что обвиняемый в попытке покушения на Трампа во время ужина в Белом доме не признал вину по предъявленным обвинениям.