Москва26 апрВести.Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение относительно того, что инцидент со стрельбой на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где он присутствовал, был связан с атаками США на Иран.
Его слова передает телеканал C-Span News.
Я так не думаю, но никогда не знаешь навернякаотметил глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста
Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton, где присутствовал Трамп, был прерван из-за стрельбы. В настоящее время американский лидер находится в безопасности. Нападавший задержан.