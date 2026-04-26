Трамп не исключил, что стрельба на приеме с его участием была связана с Ираном

Трамп усомнился, что стрельба на приеме с его участием была связана с Ираном Трамп не исключил, что стрельба на приеме с его участием была связана с Ираном

Москва26 апр Вести.Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение относительно того, что инцидент со стрельбой на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где он присутствовал, был связан с атаками США на Иран.

Его слова передает телеканал C-Span News.

Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка отметил глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста

Ранее сообщалось, что ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton, где присутствовал Трамп, был прерван из-за стрельбы. В настоящее время американский лидер находится в безопасности. Нападавший задержан.