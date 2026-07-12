Москва12 июл Вести.Отставка правительства Украины даст главе киевского режима Владимиру Зеленскому возможность переложить ответственность за коррупционные преступления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству ТАСС.

По словам дипломата, уход правительства в отставку является частью антикризисных действий Зеленского, направленных на то, чтобы отвести от себя обвинения в коррупции.

Он постарается перевести стрелки на ушедших в отставку "коррупционеров в правительстве", а на поверхность вытащить таких же "специалистов" того же профиля, но пока открыто не замазанных и политически безликих сказал Мирошник

12 июля Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Позже сама Свириденко подтвердила эту информацию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил, что ее могут назначить новым послом Украины в США.