Москва10 июл Вести.Правительство Украины под руководством премьер-министра Юлии Свириденко в ближайшее время могут отправить в отставку. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Колтунович.

Он подчеркнул, что новое правительство вряд ли будет сильнее нынешнего, однако премьер в любом случае будет другой.

Правительство [Юлии] Свириденко откровенно слабое, даже слабее [правительства Дениса] Шмыгаля. Его очевидно необходимо отправить в отставку сказал он в эфире YouTube-канала "Суперпозиция"

Колтунович предположил, что Свириденко может заменить министр обороны Михаил Федоров. По его словам, его кандидатуру обсуждают в Верховной раде. Колтунович добавил, что на должность главы правительства также рассматривают экс-посла в США Оксану Маркарову.

В январе о возможной отставке Свириденко сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.