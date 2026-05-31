Москва31 мая Вести.Денис Шмыгаль в ближайшее время может вернуться на пост премьер-министра Украины, в то время как руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) должен возглавить Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра​​​. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс США сообщил источник

Как отмечается, решение о грядущих новые перестановки в руководстве киевского режима было принято Зеленским одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарада Блументаля, считающегося одним из лоббистов военно-промышленного комплекса (ВПК) США.

Источник агентства также добавил, что все последние заявления Зеленского о желании мирного урегулирования конфликта "носят исключительно популистский характер".

Шмыгаль руководил правительством Украины с марта 2020 по июль 2025 года. В настоящее время он занимает пост министра энергетики страны.