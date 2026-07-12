Москва12 июл Вести.Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, пишет издание "Страна.ua".

Глава киевского режима Владимир Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале разместил ряд публикаций о встречах с чиновниками. Издание отмечает, что тех, кто встретился с Зеленским, "прочат на пост нового премьера". При этом Корецкий "считается человеком Тимура Миндича".

Сергей Корецкий, называемый в качестве основного кандидата на должность премьера, считается человеком Тимура Миндича – ближайшего соратника и друга Зеленского говорится в публикации

После коррупционного скандала на Украине, произошедшего в ноябре 2025 года, Корецкий "пытался исправить свой имидж человека Миндича", однако остается полностью управляем "семьей", то есть окружением главы киевского режима, пишет издание со ссылкой на источники в политических кругах.

Под управлением "семьи" находится и уходящий премьер Юлия Свириденко, однако она считается "человеком Ермака", бывшего главы офиса Зеленского. Поводом для отставки могли послужить как раз ее связи с Ермаком, из-за чего под Свириденко "начало копать" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), отмечается в публикации. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Свириденко останется в "команде власти" и займет должность посла Украины в США.

В ноябре 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, который считался другом и "кошельком" Зеленского. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков.

На фоне скандала в отставку был отправлен Андрей Ермак, занимавший пост главы офиса Зеленского. Позже он был арестован, но выпущен под залог.