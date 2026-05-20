Нардеп сообщил, что Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций Нардеп Железняк: бизнесмен Миндич подал иск против Зеленского из-за санкций

Москва20 мая Вести.Украинский бизнесмен Тимур Миндич подал судебный иск об отмене санкций, введенных против него главой киевского режима Владимиром Зеленским на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Миндич, которого называют другом и "кошельком" Владимира Зеленского, решил оспорить указ от 13 ноября 2025 года о наложении на него санкций.

Тимур Миндич подал еще один иск. Уже не против меня, а против своего друга ... Зеленского. Оспаривает указ о санкциях говорится в публикации в Telegram-канале Железняка

Иск должен рассмотреть Кассационный административный суд. В марте бизнесмен уже подавал иск против народного депутата о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили о масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в энергетике, ключевым фигурантом которой стал Миндич. Он покинул Украину за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле. На фоне скандала Зеленский ввел против бизнесмена санкции – но лишь как против гражданина Израиля и сроком на три года.

В настоящий момент на Украине гремит очередной коррупционный скандал с участием еще одного человека из окружения Зеленского – бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Украинские СМИ сообщали, что глава киевского режима приложил немало усилий для сбора залога, необходимого для освобождения Ермака из СИЗО.