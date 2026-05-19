Москва19 мая Вести.Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может получить новое обвинение по другому делу и снова оказаться под стражей. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается в одной из публикаций, выход Ермака на свободу не означает затишья в атаке антикоррупционных органов на ближайшее окружение Владимира Зеленского.

В группе поддержки НАБУ и САП намекают, что Ермаку может быть вручено новое подозрение, после чего его снова отправят в СИЗО, также установив залог. Таким образом, экс-главу офиса могут отправить по кругу бесконечных уголовных производств.

При этом, как утверждают украинские журналисты, глава киевского режима Владимир Зеленский приложил немало усилий для организации сбора средств на освобождение соратника, хотя сам не вносил деньги в залог.

Местные СМИ также указывают на проблему Зеленского с выработкой стратегии действий в условиях атаки на его окружение — и заключается она в том, кто именно стоит за этой атакой.

Ермак накануне вышел из СИЗО под залог в 140 миллионов гривен (около 226 миллионов рублей). Его обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.