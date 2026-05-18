Деньги на залог для Ермака внесли семь частных лиц и семь компаний

Москва18 мая Вести.Для экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в растрате денежных средств, внесли деньги на залог в размере 140 миллионов гривен (около $3,1 миллиона) семь физических и семь юридических лиц. Об этом сообщают украинские СМИ.

В частности, 30 млн гривен (более $680 тыс.) внес бывший футболист и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров. 8 млн гривен (около $181,5 тыс.) перечислила Роза Тапанова, 6,5 млн гривен (около $157 тыс.) — Сергей Свириба, 5 млн гривен ($113 тыс.) — адвокат Игорь Фомин, 500 тысяч гривен (около $11 тыс.) — Александр Крикунов. 368 тысяч гривен ($8350) заплатила Алина Волошина, 80 тысяч гривен ($1815) — Владимир Петров.

Другую часть средств внесли семь юридических структур.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о предъявлении Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

14 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере $3,1 миллиона. Сам политик заявлял, что таких средств у него нет.