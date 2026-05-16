ТАСС: тренер Ребров внес залог за Ермака за помощь в уходе от наказания за ДТП

Москва16 мая Вести.Экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в благодарность за то, что тот выгородил его после ДТП с пешеходом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Несколько лет назад бывший тренер сборной Украины по футболу Ребров сбил пешехода насмерть, а Андрей Ермак его выгородил. Этим объясняется моментальное решение футбольного функционера внести значительную сумму в счет залога экс-главы офиса рассказал собеседник агентства

Как ранее сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Ребров внес 30 млн гривен (около 679,3 тыс. долларов) для залога за Ермака. Всего за экс-главу офиса Зеленского внесено 45,5 млн гривен (чуть более 1 млн долларов).

Андрея Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киевской области. Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 140 млн гривен. Сам экс-глава офиса Зеленского заявил, что у него нет таких денег, поэтому был объявлен сбор.