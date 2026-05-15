Москва15 маяВести.Деньги, которые нужны для залога бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, начали вносить через подставные компании. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач.
Похоже, из-за токсичности [Ермака] за него начали вносить деньги через подставные компании. Интересно, что скажет финмониторинг?написал журналист Telegram-канал
Он отметил, на 17:00 (время соответствует московскому) сумма внесенных средств достигла 58,8 млн гривен ($1,33 млн), а "источники в банковской сфере указывают, что вскоре ожидается поступление платежа от физических или юридических лиц, связанных с колл-центрами".
Как писали "Страна" и "Украинская правда", 30 млн гривен в счет залога за экс-руководителя офиса Зеленского внес его друг и бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров.
По словам адвокатов Ермака, банки отказываются проводить операции с деньгами на залог для подзащитного.