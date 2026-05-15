Ткач: залог за Ермака могли начать вносить через подставные компании

Москва15 мая Вести.Деньги, которые нужны для залога бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, начали вносить через подставные компании. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач.

Похоже, из-за токсичности [Ермака] за него начали вносить деньги через подставные компании. Интересно, что скажет финмониторинг? написал журналист Telegram-канал

Он отметил, на 17:00 (время соответствует московскому) сумма внесенных средств достигла 58,8 млн гривен ($1,33 млн), а "источники в банковской сфере указывают, что вскоре ожидается поступление платежа от физических или юридических лиц, связанных с колл-центрами".

Как писали "Страна" и "Украинская правда", 30 млн гривен в счет залога за экс-руководителя офиса Зеленского внес его друг и бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

По словам адвокатов Ермака, банки отказываются проводить операции с деньгами на залог для подзащитного.