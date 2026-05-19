Москва19 мая Вести.Общий сбор средств для внесения залога за экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, по задумке окружения последнего, должен был стать медийной кампанией и сигналом для украинцев о том, что выдвинутые обвинения в коррупции - "ложные". Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, предполагалось широкое участие "публичных и авторитетных людей" в сборе средств. Однако планы не были реализованы в полной мере.

По всей видимости, была твердая убежденность, что гораздо большее количество людей должны были принимать участие в сборе средств. Это должны были быть люди достаточно публичные, авторитетные, которые своим взносом в фонд залога Ермака должны были убедить общество в том, что это все [выдвинутые против Ермака обвинения] поклеп, неправда. И есть такая информация, что на самом деле даже тем людям, которые вносили определенный финансовый залог - их не так много из публичных, узнаваемых людей, - им предлагалась схема: один к трем. Условно говоря, ты вносишь 1 млн долларов своих легальных денег, а на руки получаешь 3 млн. И тем самым мотивировали людей к тому, чтобы они делали взносы заявил Килинкаров

Ранее стало известно, что деньги на залог для Ермака внесли семь компаний и семь физических лиц, среди них экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров.

14 мая суд на Украине вынес решение об аресте Ермака сроком на 60 дней с возможностью выйти под залог в размер 140 миллионов гривен (около 3,1 млн долларов). 18 мая залог был внесен в полном объеме.

Ермак обвиняется в отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Через схему было легализовано 460 млн гривен (10,5 млн долларов).