Москва19 мая Вести.Арест бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, и, что более важно, контекст, в котором он произошел, оказали существенное отрезвляющее воздействие на офис главы киевского режима. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, это событие поставило под сомнение их уверенность в полном контроле над украинским обществом и СМИ. Реакция ряда изданий, которые подвергли бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака резкой критике, а также агрессивная риторика медиаресурсов, ассоциируемых с офисом Зеленского, демонстрируют ожесточенное противостояние, развернувшееся в информационном пространстве Украины.

Арест Ермака, и самое главное, даже не столько сам арест Ермака, сколько ситуация, которая сложилась вокруг ареста, для офиса Зеленского - это было таким холодным душем. Они на самом деле думали, что они контролируют целиком и полностью украинское общество, они контролируют медиа. Вы посмотрите, как многие издания буквально налетели, да, там условно на Ермака, и как агрессивно ведут себя помойки, которые привязаны к офису президента. Там же битва идет не на жизнь, а на смерть между ними. Я думаю, это для Зеленского - это серьезный сигнал. Не уверен, что он его считает и сделает какие-то выводы, потому что он просто не способен. А с учетом того, что рядом с ним уже нет людей, которые хоть как-то могут о чем-то думать, то я думаю, что каких-то серьезных выводов, мне кажется, он так и не сделает заявил Килинкаров

Ранее, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Ермака сроком на 60 дней с возможностью выйти под залог в размер 140 миллионов гривен (свыше 236 миллионов рублей). 18 мая залог был внесен в полном объеме.