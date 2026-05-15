Москва15 мая Вести.Власть лидера киевского режима Владимир Зеленского значительно ослабла. На это указывает неспособность выплатить залог за экс-главу его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Дело в том, что Ермак достаточно близкий к Зеленскому человек, но находится в тюрьме, а залог за него собрать не могут.

То ли банку препятствуют, то ли просто люди вносить боятся. И это означает, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри страны быстро ослабевают отмечает издание

Все это крайне показательно с точки зрения политических процессов, пишет "Страна.ua". Зеленский не может решить даже такие, далеко не самые сложные вопросы. При этом лидер киевского режима якобы прилагает немалые усилия, чтобы деньги были собраны.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тем временем сообщил, что на залог для Ермака собраны на данный момент 100 миллионов гривен из необходимых 140 миллионов. Так как вся сумма не собрана, бывший глава офиса Зеленского проведет выходные в СИЗО.