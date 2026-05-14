Эксперт: Ермак под суд потянет за собой Зеленского Политолог Карнаухов: следствие в отношении Ермака выведет на Зеленского

Москва14 мая Вести.Информация, полученная в рамках расследования в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, ляжет в основу дела против самого Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Сергей Карнаухов.

Те данные, которые получат в ходе расследования от самого Ермака, будут основанием для привлечения Зеленского к уголовной ответственности. А на ранних стадиях, если Зеленский пока еще ничего не понял, его вынудят проводить выборы, на которых он безусловно проиграет. Потому что главный инструмент давления будет на него простым – это будут материалы, которые сейчас будут получать в ходе расследования и допросов Ермака полагает Карнаухов

Более того, отмечает политолог Армен Гаспарян, глава киевского режима не мог не знать о схеме легализации денег через строительство жилого комплекса "Династия", в участии в которой следствие подозревает Ермака.

Абсолютно все понимают, что вот в этой схеме с "дачным кооперативом" "Династия" под псевдонимом Р1 фигурирует именно он [Ермак]. И все понимают, что эта схема в принципе не могла бы функционировать без прямого одобрения и прямого участия Зеленского подчеркнул Гаспарян

В четверг 14 мая сообщалось, что экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака доставили в СИЗО. Источники украинских СМИ утверждают, что за фигуранта не успели внести залог, он проведет ночь в изоляторе.