Москва16 июл Вести.После роспуска предыдущего правительства Украины исполнять обязанности министра обороны страны будет генерал-майор Евгений Хамара. Ранее он временно занимал пост главы СБУ. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он написал, что провел встречу с Хмарой и обсудил стратегическое видение.

Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины написал Зеленский

Он добавил, что ранее Хамара служил в Центре специальных операций "Альфа" СБУ и этот опыт пригодится ему на новом посту.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины Виктория Подгорная сообщала, что обязанности главы МО страны временно исполняет Алексей Вискуб, однако эти сведения не подтвердились. Парламентариям сказали, что голосование за кандидатуру следующего министра обороны состоится на следующем заседании Рады 18 августа.