Москва16 июлВести.Владимир Зеленский принял решение об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины из-за того, что Запад продвигал Федорова на пост президента, пишут украинские СМИ.
В материале перечисляются причины, почему Зеленский был недоволен Федоровым.
В их числе: "самостоятельная политическая игра" экс-министра обороны Украины при поддержки кругов, близких к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, с которым летом 2025 года у Зеленского был конфликт.
Кроме того, по мнению украинских СМИ, Федорова поддерживают структуры в Европе и Демократическая партия США, которые в открытую продвигали его в украинские президенты.
Федоров, как также отмечает издание, создал собственный круг лиц, вступивший в конфликт с окружением Зеленского из-за желания "осваивать" выделяемые на военные нужды средства.