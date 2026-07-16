Зеленский отправил в отставку Федорова, так как Запад продвигал его в президенты

Зеленский уволил Федорова, так как Запад продвигает его в президенты Зеленский отправил в отставку Федорова, так как Запад продвигал его в президенты

Москва16 июл Вести.Владимир Зеленский принял решение об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины из-за того, что Запад продвигал Федорова на пост президента, пишут украинские СМИ.

В материале перечисляются причины, почему Зеленский был недоволен Федоровым.

В их числе: "самостоятельная политическая игра" экс-министра обороны Украины при поддержки кругов, близких к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, с которым летом 2025 года у Зеленского был конфликт.

Кроме того, по мнению украинских СМИ, Федорова поддерживают структуры в Европе и Демократическая партия США, которые в открытую продвигали его в украинские президенты.

Федоров, как также отмечает издание, создал собственный круг лиц, вступивший в конфликт с окружением Зеленского из-за желания "осваивать" выделяемые на военные нужды средства.