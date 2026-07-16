Мирошник объяснил мотивы Зеленского при перестановках в правительстве Украины Мирошник: Зеленский ставит в правительство преданных ему людей

Москва16 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается "переставить" в правительстве политически блеклых персонажей, которые неоднократно подтверждали ему свою преданность. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Правительство, которое было назначено после картонного майдана, то есть год назад, когда Зеленский впервые испугался давления антикоррупционных структур, тогда он вынужден был идти на компромисс. Сейчас [он] пытается переставить уже персонажей, которые являются политически блеклыми, но, скажем так, должны Зеленскому. То есть они неоднократно проявляли свою преданность заявил Мирошник

Среди таких персонажей Мирошник назвал нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Начиная с 2021 года Корецкий управлял имуществом приснопамятного олигарха, у которого была забрана "Укртатнафта", и она контролировалась уже в интересах Зеленского. Поэтому он [Корецкий] неоднократно вот в таких связях подтверждал свою преданность Зеленскому добавил Мирошник

При этом главными причинами "кадровой чехарды" в правительстве Украины Мирошник назвал конфликт политических и коррупционных интересов Запада, а также боязнь Зеленского конкуренции в лице министра обороны Украины Михаила Федорова, на днях отправленного в отставку.