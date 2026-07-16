Азаров назвал Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины Азаров: США могут заменить Зеленского премьером Корецким

Москва16 июл Вести.США могут рассматривать нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого в качестве замены для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он отметил, что кандидатура Зеленского не подходит Вашингтону, так как тот "замазан по уши в коррупции" и потерял популярность у населения.

Я остаюсь при своем мнении, что эта затея принадлежит, безусловно, американцам, и они хотят обновить состав возможных претендентов на пост президента. То, что Корецкий – кандидатура и Миндича, и Зеленского, и вообще это человек из этого клана – это ясно сказал Азаров

Ранее сообщалось, что Зеленский принял решение об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны из-за того, что Запад продвигал Федорова на пост президента.