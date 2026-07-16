Зеленский внес в Раду кандидатуру Корецкого для назначения на пост премьера

Зеленский предложил Раде утвердить премьером Украины Сергея Корецкого Зеленский внес в Раду кандидатуру Корецкого для назначения на пост премьера

Москва16 июл Вести.Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент получил заявление Владимира Зеленского с предложением назначить действующего главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны.

Соответствующее заявление Стефанчук разместил в одной из соцсетей.

Верховная Рада Украины получила заявление Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке написал спикер парламента

Ранее украинские СМИ называли Сергея Корецкого среди потенциальных кандидатов на должность нового главы правительства. Согласно ряду публикаций, глава "Нафтогаза" считается "человеком Тимура Миндича" — близкого к Зеленскому бизнесмена, фигурирующего в коррупционном скандале в сфере энергетики.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Миндичем, который считался другом и "кошельком" Зеленского.

Однако бизнесмен покинул Украину за несколько часов до обысков.

На фоне скандала в отставку был отправлен Андрей Ермак, на тот момент занимавший пост главы офиса Зеленского. Впоследствии он был арестован, но выпущен под залог.