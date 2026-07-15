Москва15 июл Вести.Решение Владимира Зеленского по перестановкам в правительстве Украины связано с борьбой за финансовые потоки внутри страны, желанием главы киевского режима уйти от ответственности, а также внешними факторами. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он обратил внимание, что за все время работы этого состава кабмина результаты так и не были озвучены.

Три дня не хватило до годовщины этого правительства. Когда назначали это правительство, никто не услышал программы правительства, что это правительство намерено сделать. Ну и сегодня очень сложно оценить, а что же это правительство сделало. И так происходит за весь период президентства Зеленского... Для народных депутатов это стало полной неожиданностью. Еще в субботу никто даже не мог предположить о том, что стоит вопрос по отставке правительства, а в воскресенье уже Зеленский озвучил, что будет смена правительства. Я думаю, накипело, плюс, наверное, внешний фактор и вот эта борьба внутри Украины за финансовые потоки, интрига вокруг министра обороны [Михаила] Федорова… Министерство обороны – это все история про очень большие деньги. Бюджет этого министерства гораздо больше, чем бюджет всей Украины, поэтому за этот пост ведется такая ожесточенная борьба сказал Килинкаров

По мнению бывшего украинского депутата, переформатирование правительства не приведет к положительным результатам.

Ну вот, для того чтобы все расставить по своим местам и ни за что не отвечать, Зеленский решил переформатировать правительство. Конечно, это не приведет ни к каким, скажем так, положительным результатам, потому что мы получим ситуацию, при которой старое правительство еще к зиме недоподготовилось, а новое еще не приступило к подготовке. Поэтому, когда украинцы будут мерзнуть зимой, не надо удивляться, что виновных на самом деле в этом не будет добавил он

14 июля Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что влечет за собой прекращение полномочий всего состава кабинета министров.

Как ранее заявлял посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, отставка правительства является частью антикризисных действий Зеленского для отведения от него обвинений в коррупции и даст ему возможность снять с себя ответственность за эти преступления.