Экс-депутат Рады предположил, кто сохранит пост в кабмине Украины Бывший депутат Рады предположил, кто останется в правительстве Украины

Москва15 июл Вести.Часть нынешних министров, лояльных главе киевского режима Владимиру Зеленскому, вероятно, сохранит свои посты. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политик отметил, что перестановки в правительстве не приведут к реальным изменениям, а лишь снимут ответственность за провалы.

Очевидно, часть людей, которые представлены в нынешнем кабмине, наверное, останется. Вот те, которые лояльны, не раздражают Зеленского. Ну, а по другим примут кадровые решения. Но это, на самом-то деле, ничего не поменяет. Просто это снимет ответственность за те зашквары, которые были в течение этого года заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что влечет за собой прекращение полномочий всего состава правительства. За соответствующее решение проголосовали 258 народных избранников, против – один депутат, еще пятеро воздержались.