Москва27 мая Вести.В украинском парламенте лишь единичных депутатов можно назвать полноценными политиками. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Я вам на пальцах одной руки могу назвать фамилии депутатов, которых можно, условно говоря, назвать депутатами. Эти люди поддерживают какую-то коммуникацию с людьми, публичные. Они что-то заявляют, выступают. У них есть какая-то позиция. Кто-то в оппозиции, кто-то у власти. Но они, по крайней мере, заявляют свою позицию. Остальные - безликие. Ты смотришь телевидение украинское, не понимаешь, кто этот человек, откуда он. Его никто не знает. сказал Килинкаров

Он указал, что у текущего состава парламента Украины невысокие шансы на переизбрание. При этом депутатам предлагают "молча сидеть и нажимать кнопки" в обмен на возможность остаться на своих местах еще пару лет.