Москва11 июн Вести.Подавляющее большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий. От того, как украинские элиты отреагируют на этот запрос, зависят дальнейшие политические изменения. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Однако пока заявления, связанные с мирным урегулированием, используются как "политические маневры", отметил экс-депутат.

Сейчас Зеленский находится в ситуации, когда его уже загнали на стадион. Осталось только найти актера, который сыграет роль Зеленского. Понимаете, в чем проблема? То есть, условно, для того, чтобы войти в новый политический цикл, это, кстати, касается не только Украины, но и многих европейских политиков. Чтобы зайти на новый политический цикл, надо то, что, скажем так, востребовано в обществах. Ну, условно говоря, никто же не хочет в Европе войны. Я так понимаю, среди населения точно нет. Политическая элита – это история другая. Так же, как и на Украине. Вот то, что подавляющее большинство украинцев хотят мира, мы сейчас не говорим на каких условиях, но тем не менее, они хотят этого мира под 90%, в этом тоже сомневаться не нужно. Вопрос только, кто и как сможет это реализовать сказал Килинкаров

В киевских элитах произошел раскол, дело экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало его следствием. На Украине таким образом пытаются ограничить влияние главы киевского режима, заявлял экс-нардеп.

Он также поставил под сомнение необходимость существования ООН.