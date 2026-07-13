Москва13 июл Вести.Отставка правительства Украины – классическая PR-технология, которая полностью согласована с Западом. Ее основная задача – выставить действующего премьер-министра страны Юлию Свириденко и ее кабинет "козлами отпущения". Таким мнением с ИС "Вести" поделился депутат Верховной рады Украины в 2006-2014 гг. Владимир Олейник.

Он добавил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский планирует "остаться в белом", поскольку весь удар примет на себя правительство Украины.

Теперь какие могут быть причины? Версий много высказывают. Одна из них, я считаю, что это правительство должно взять на себя весь негатив, который образовался за этот год. Это в экономике. Это и взрывы в Вишневом, где погибли люди, уничтожено около трехсот домов и так далее, и Укроборонпром, который хранил там снаряды, это же в подчинении правительства. И, вероятно, они еще и возьмут на себя весь негатив, связанный с тем, что они подготовили страну к отопительному сезону. Это первое. Зеленский же не отправит парламент в отставку, выборы нужны, сам не уйдет рассказал Олейник

Политик объяснил, что важным фактором, который повлиял на отставку правительства является ревность Зеленского к политическим амбициям членов кабмина.

Вторая причина: Зеленский очень ревниво следит за той ситуацией, которая складывается на политической арене. И он видит, что отдельные члены правительства, такие как (министр обороны Украины Михаил. – Прим. ред.) Федоров, начинают свою политическую игру, причем, может быть, даже с (экс-главкомом ВСУ Валерием. – Прим. ред) Залужным. Зачем молодому Федорову играть в перспективе игру с Зеленским, когда сам Зеленский не имеет политической перспективы? Он неизбираемый. Вот если Зеленский это зафиксировал, а похоже, что это имело место, как убрать Федорова? Если брать его как министра ... в отставку отправить отметил Олейник

Бывший нардеп также подчеркнул, что все подобные изменения и перестановки согласовываются с Западом.

Я считаю, что все эти изменения согласованы с Западом. … Зеленский сейчас проводит вот эту комбинацию с ротацией так называемых министров, потому что они несамостоятельны, с согласия Запада. Кто дает такое согласие? Прежде всего, прямое управление правительством Украины осуществляет Международный валютный фонд. Он дает деньги, он ставит условия и требует, чтобы тот, кто будет назначен премьером, неукоснительно соблюдал их протоколы и решения объяснил Олейник

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отставка правительства Украины позволит Зеленскому уйти от обвинений. По его мнению, глава киевского режима переложит ответственность за коррупционные преступления на ушедших в отставку министров.