Москва13 июл Вести.Решение главы киевского режима Владимира Зеленского о смене правительства Украины было принято не по его собственной инициативе. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью информационной службе "Вести".

Азаров отметил, что Зеленский объявил о кадровых решениях после возвращения с саммита НАТО в Анкаре, где состоялась его встреча с президентом и госсекретарем США Дональдом Трампом и Марко Рубио.

Зеленский объявил о своем решении после возвращения из Анкары, где у него была встреча с хозяином Украины – господином Трампом и с окружением Трампа. Мы много уже обсуждали результаты этой встречи, но они... были видны нам только по материалам пресс-конференции, которая устраивалась, значит, Трампом и Зеленским. Правда, Зеленскому там не было задано ни одного вопроса, и в основном говорили Трамп и Рубио… Была еще закрытая встреча Трампа с Зеленским, после которой вот он вдруг неожиданно загорелся идеей замены правительства. Но ясно совершенно, что это не его идея, он управляемый человек, и то, что он сейчас объявил, – это то решение, которое ему было продиктовано заявил Азаров

12 июля Владимир Зеленский объявил о перестановках в правительстве и уходе Юлии Свириденко с поста премьер-министра. Позднее политик подтвердила эту информацию.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что решение о смене правительства Украины Зеленский принял под давлением внешних сил.