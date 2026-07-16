Азаров заявил, что новый премьер Украины скомпрометирован связями с Миндичем Новый премьер Украины Корецкий из-за связей с Миндичем будет подчинен Западу

Москва16 июл Вести.Кандитат на пост главы украинского правительства Сергей Корецкий скомпрометирован связями с бизнесменом Тимуром Миндичем и поэтому будет подконтролен Западу. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как напомнил экс-чиновник, Корецкий ранее руководил коммерческими компаниями, после чего возглавил "Укрнафту".

Это человек практически ниоткуда. Он возглавлял какие-то кофейные компании, потом попался на глаза Миндичу, его поставили на "Укрнафту", которую в то время отобрали у [бизнесмена Игоря] Коломойского рассказал Азаров

Экс-премьер утверждает, что Сергей Корецкий тесно взаимодействовал с Миндичем, которого называют близким к Владимиру Зеленскому бизнесменом. Корецкий также упоминается в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины.

Он каждый день бывал на квартире у Миндича, и они согласовывали всякие аферы и авантюры. У НАБУ есть огромное количество записей, где звучит его голос подчеркнул Азаров

Политик также заявил, что, несмотря на это, кандидатура Корецкого устраивает западных партнеров Украины, поскольку он, по мнению бывшего главы правительства, будет "послушным".

Глава киевского режима 16 июля внес в Верховную раду кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Рада поддержала его назначение. Предыдущий премьер Юлия Свириденко продержалась на своем посту год.