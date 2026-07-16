Генерал Савин: Горбачеву в 1991 году передали личное послание от инопланетян

Горбачев в 1991 году получил личное послание от инопланетян Генерал Савин: Горбачеву в 1991 году передали личное послание от инопланетян

Москва16 июл Вести.В июне 1991 года президенту СССР Михаилу Горбачеву передали личное послание от инопланетян. Об этом в беседе с KP.RU рассказал генерал-лейтенант, доктор технических и философских наук Алексей Савин.

Журналисты напомнили, что в 1989 году в СССР была создана секретная войсковая часть №10003 "для военного использования паранормальных явлений". Официально она называлась "Экспертно-аналитическое управление Генштаба по необычным возможностям человека и особым видам вооружений". Ее курировал премьер-министр СССР Валентин Павлов, а возглавлял Савин.

В июне 1991 года известный советский уфолог Марк Мильхикер передал Михаилу Горбачеву "личное послание инопланетян": "Триста существ, биологически сходных с землянами, терпят бедствие из-за повышенной концентрации озона и просят разрешения президента СССР на приземление. Экипаж гарантирует не покидать космический аппарат, а также проявлять дружелюбие" рассказал Савин

По утверждению генерала, Горбачеву "польстило это обращение".