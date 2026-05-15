Космонавт Фибек признался, что хотел бы встретить инопланетян Австрийский космонавт Фибек рассказал о желании встретить НЛО

Москва15 мая Вести.Австрийский космонавт Франц Фибек заявил, что не верит в существование инопланетян, однако хотел бы увидеть их.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в ходе его полета подобных контактов не произошло.

Хотя, честно говоря, мне бы хотелось встретить что-то подобное - инопланетян или НЛО. сообщил космонавт

Фибек является первым и единственным космонавтом из Австрии. Он совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году, где он проводил эксперименты в области космической медицины, физики и космической техники.

Между тем Министерство войны США начало публикацию документов об НЛО по указанию президента США Дональда Трампа. За сутки новый раздел с данными по НЛО на сайте Пентагона набрал почти 500 миллионов посещений.