В Аргентине радиоведущие перепутали уролога с уфологом в эфире о пришельцах

Москва14 мая Вести.Ведущие аргентинской радиостанции Vorterix допустили ошибку, пригласив в эфир уролога вместо специалиста по НЛО для беседы о внеземных цивилизациях.

В выпуске программы "Y que", размещенном на YouTube-канале станции, радиохосты объявили о появлении эксперта по НЛО по имени Мариано Коэн. Когда один из ведущих поинтересовался, где гость получил образование для работы уфологом, тот уточнил свою настоящую профессию.

Я уролог, не уфолог. Это [слова] похожи, но это не то же самое заявил Мариано

Ведущие отреагировали смехом, после чего спросили гостя о его мнении по поводу жизни на других планетах. Уролог отметил, что такая возможность существует, хотя и не стал утверждать наверняка. Далее разговор перешел к темам, связанным с профессиональной деятельностью специалиста, включая операции на мужском половом органе.