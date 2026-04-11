Москва11 апр Вести.Композитор, автор и исполнитель песен Юрий Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли, опубликованных NASA. Свое мнение он выразил в социальных сетях.

По словам знаменитости, подобные мистификации может сгенерировать искусственный интеллект.

Друзья мои, сегодня нейросеть способна создавать реалистичные 3D-картинки с движением и пением, а уж фотку нашей планеты слепить для нее написал композитор

Говоря об американских космических программах, Лоза также отметил, что его больше волнуют бытовые вопросы такого рода миссий. В частности, отсутствие туалетов на борту ракет.

Ранее сообщалось, что экипаж лунной миссии "Артемида-2" вышел из корабля после возвращения на Землю. Посадка "Ориона" прошла в акватории неподалеку от расположенного в штате Калифорния города Сан-Диего.