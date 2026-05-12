"Видео с НЛО", снятое украинскими военными, появилось в соцсетях В Минобороны Украины опубликовали снятое украинскими военными "видео с НЛО"

Москва12 мая Вести.В Минобороны Украины опубликовали видео, на котором, как предполагается, запечатлен "неопознанный летающий объект" (НЛО). Кадры появились в Telegram-канале советника главы министерства Сергея Бескрестного с позывным Флеш.

Ну что тут поделаешь, я люблю "X Files". Май 2025, высота 800 метров. Какие будут мнения? сказано в посте

В понедельник, 11 мая, он также сообщал, что в Вооруженных силах Украины занялись изучением предполагаемых НЛО после начала конфликта с Россией. Вместе с тем он уточнил, что эти неизвестные объекты могут оказаться новым вооружением противника. Советник главы Минобороны Украины попросил очевидцев сообщать о неопознанных объектах на специальную почту.

Ранее в ФБР опубликовали документы с описанием якобы обломков НЛО и существ ростом 120 см.