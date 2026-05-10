ФБР опубликовало документы с описанием обломков НЛО и существ ростом 120 см Sun: в рассекреченных файлах ФБР описываются существа из НЛО ростом 120 см

Москва10 мая Вести.В документе ФБР, обнародованном в рамках кампании президента США Дональда Трампа по обеспечению прозрачности в отношении НЛО, говорится, что из неопознанных летающих объектов выходили существа ростом около 120 сантиметров, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла, сообщает The Sun.

По данным издания, в одной из служебных записок подробно описывается, как следователи проанализировали отчеты за 1965 год, который был назван "годом наибольшего числа наблюдений НЛО".

Отмечается, что о наблюдениях сообщали многочисленные свидетели со всего мира.

Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся с этих объектов говорится в одном из документов

По словам очевидцев, фигуры существ были ростом от трех с половиной до четырех футов (около 107–122 см), а одеты они были в скафандры и шлемы.

В рассекреченных файлах описываются предполагаемые обломки разбившихся летающих тарелок, которые обнаруживались как минимум трижды. Так, один образец был описан как магниевый сплав, другой – как чистый магний, а третий назван "исключительно твердым неизвестным металлом".

Отмечалось, что материал содержал "тысячи металлических сфер диаметром 15 микрон по всей своей толщине".

Кроме того, в документе приводится описание странных металлических летательных аппаратов, способных бесшумно зависать в воздухе и двигаться с "фантастической скоростью", а некоторые объекты, по-видимому, создавали помехи для электромагнитного оборудования. Также в документах говорится, что на поверхности летающих тарелок обнаружены следы ударов микрометеоритов.

Как ранее сообщил официальный представитель военного ведомства США Шон Парнелл, через сутки после открытия нового раздела на сайте Пентагона с рассекреченными данными по НЛО число посещений площадки достигло почти 500 миллионов.