В Минобороны Украины рассказали об изучении НЛО в ВСУ

Москва11 мая Вести.Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активную работу по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). По его словам, эта тема приобрела особую актуальность в военном контексте после начала специальной военной операции.

Бескрестнов отметил наличие специального документа по НЛО, утвержденного главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему пояснил он в публикации в соцсетях, приложив кадры аэроразведки 2023 года с фронта, где якобы зафиксировано НЛО

Советник напомнил, что на Украине существует государственная структура, занимающаяся изучением феномена НЛО еще со времен Советского Союза. После публикации видео с неопознанным объектом в 2023 году представители этой структуры связались с ним уже через час.

Это заявление прозвучало на фоне недавних событий в США: Пентагон по инициативе президента Штатов Дональда Трампа начал публиковать рассекреченные архивы о НЛО в рамках программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. К проекту подключились Белый дом, разведка, NASA, ФБР, Минэнерго и офис AARO, анализирующий необъяснимые явления. Среди документов всплыли свидетельства 1960-х о "гномах в скафандрах" ростом 120 см, летающих аппаратах с бесшумным зависанием, резким ускорением и помехами для электроники.