Ветеран СВО рассказал о слабой подготовке "слухарей" для ВСУ Ветеран СВО Ос: "слухари" ВСУ живут недолго, и конец их печален

Москва25 апр Вести.В Вооруженных силах Украины идет слабая подготовка "слухарей", которые должны собирать ценную информацию на фронте в те моменты, когда использование беспилотников невозможно. Об этом президент фонда "Герои наших дней", ветеран СВО Александр Ос рассказал в интервью ИС "Вести".

"Слухари" вдали от расположения временных пунктов дислокации роют маленькие норы, в которых прячутся и ведут разведку, обнаружить их очень сложно, отметил Ос.

Касаемо подготовки таких людей, она достаточно серьезной должна быть, потому что это почти уже глубинная разведка. Соответственно, если они просто берут условного Мыколу из теробороны и нарезают ему такие задачи, естественно, он их грамотно и профессионально выполнить не может. Но тем не менее, за недостатком людей происходят именно такие сейчас события. Живут они недолго, и конец их печален рассказал спикер

Ранее сообщалось, что ВСУ стали активно использовать на фронте "слухарей". Отправляется он пешком до позиции, занимает наблюдательный пункт, оборудует его и тщательно скрывает, снабжение происходит при помощи дронов, пояснили в канале "Архангел Спецназа".