Военнопленный рассказал о проблемах с планированием у командования ВСУ Военнопленный Фибулевский указал на плохое планирование командования ВСУ

Москва25 июн Вести.Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" Андрей Фибулевский заявил о недостаточном планировании боевых действий командованием и серьезных потерях среди личного состава подразделения. Кадры с допросом обнародовало Министерство обороны России.

По словам военнопленного, одной из ключевых проблем в подразделении была слабая подготовка мобилизованных военнослужащих. Фибулевский утверждает, что многие солдаты направлялись на выполнение задач без достаточного уровня обучения и боевого опыта.

Военнопленный также критически высказался о работе командования. По его словам, рядовые военнослужащие редко видели своих командиров на передовой и зачастую не получали полной информации о поставленных задачах и текущей обстановке.

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Он добавил, что перед отправкой на позиции его группе выдали рации и приказали двигаться в указанном направлении. При этом, как утверждает военнослужащий, бойцам не сообщили подробностей о маршруте и месте назначения.

По его словам, подразделение попало под минометный обстрел, а затем подверглось атакам беспилотников. В результате группа понесла потери и оказалась в тяжелом положении.

Военнослужащий заявил, что после нескольких дней нахождения на позициях оставшиеся боевики приняли решение сдаться в плен. Он также отметил, что российские военнослужащие и командиры относились к пленным гуманно.

Ранее военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин рассказал, что боевиков "Скалы" за непослушание в учебных центрах наказывают в ямах с холодной водой. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в штурмовом полку путем издевательств создают "биороботов", которые готовы стать пушечным мясом.