"Создают биороботов": эксперт высказался об издевательствах в полку ВСУ "Скала" Эксперт Кнутов объяснил, зачем в полку ВСУ издевались над личным составом

Москва24 июн Вести.В штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" путем издевательств создают "биороботов", которые готовы стать пушечным мясом, заявил ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что смысл жестокого обращения с личным составом заключается в том, чтобы человек перестал ценить собственную жизнь и был готов выполнить любую задачу.

Для того, чтобы человек перестал ценить свою жизнь, он должен пройти определенную психологическую подготовку. То есть, его должны замучить до такой степени, что ему уже будет все равно, останется он в живых или погибнет… Это все делается для того, чтобы людей превратить в биороботов, которые только выполняют приказ и готовы, в том числе, даже на смерть для выполнения той команды, которую они получили. Жизнь им уже не дорога в силу тех мучений, через которые они прошли сказал Кнутов

По словам военного эксперта, основные задачи "Скалы" – держать оборону любой ценой. Именно поэтому, подчеркнул Кнутов, в полку большое количество наркоманов и людей со сломанной психикой.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту неправомерных действий над личным составом полка "Скала". По сообщения украинских СМИ, против украинских боевиков, входящих в состав полка, применяли насилие.