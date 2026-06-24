В ГБР Украины начали расследование после издевательств в полку ВСУ "Скала"

На Украине начали расследование фактов издевательств в полку ВСУ "Скала" В ГБР Украины начали расследование после издевательств в полку ВСУ "Скала"

Москва24 июн Вести.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по фактам неправомерных действий в отношении личного состава штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По сообщениям украинских СМИ, против военнослужащих полка применяли насилие, а командование превышало свои полномочия.

С целью проверки изложенных сведений следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований отмечается в сообщении

Уточняется, что на данный момент проводятся процессуальные действия, направленные на установление объективной картины событий, а также проверка достоверности фактов.

8 мая сообщалось, что пятерых солдат ВСУ убили по приказу командиров за жалобы на их действия главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову.