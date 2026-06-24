Москва24 июнВести.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по фактам неправомерных действий в отношении личного состава штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По сообщениям украинских СМИ, против военнослужащих полка применяли насилие, а командование превышало свои полномочия.
С целью проверки изложенных сведений следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследованийотмечается в сообщении
Уточняется, что на данный момент проводятся процессуальные действия, направленные на установление объективной картины событий, а также проверка достоверности фактов.
8 мая сообщалось, что пятерых солдат ВСУ убили по приказу командиров за жалобы на их действия главе Сумской областной военной администрации Олегу Григорову.