Москва24 июлВести.Украинские боевики из 25-го отдельного штурмового полка (ОШП) "Скала" сняли видеоролик с пытками новобранцев, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
В сети расходятся очередные кадры пыток насильно мобилизованных украинцев в 425-м ОШП "Скала". На опубликованных видео запечатлены солдаты с заклеенными ртами, также заметны следы физического воздействия на нихрассказал собеседник агентства
Полк "Скала", по данным силовиков, участвует в боевых действиях в Харьковской и Сумской областях. Он известен зверствами и издевательствами над мобилизованными, а также "мясными штурмами".
Сообщалось, что криминальные авторитеты из "Скалы" избили подполковника Генштаба, прибывшего с проверкой, и местного капеллана.