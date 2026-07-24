В украинском полку "Скала" сняли видео с пытками новобранцев с заклеенными ртами

Пытки в "Скале": шокирующее видео с истязаниями новобранцев ВСУ утекло в сеть В украинском полку "Скала" сняли видео с пытками новобранцев с заклеенными ртами

Москва24 июл Вести.Украинские боевики из 25-го отдельного штурмового полка (ОШП) "Скала" сняли видеоролик с пытками новобранцев, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В сети расходятся очередные кадры пыток насильно мобилизованных украинцев в 425-м ОШП "Скала". На опубликованных видео запечатлены солдаты с заклеенными ртами, также заметны следы физического воздействия на них рассказал собеседник агентства

Полк "Скала", по данным силовиков, участвует в боевых действиях в Харьковской и Сумской областях. Он известен зверствами и издевательствами над мобилизованными, а также "мясными штурмами".

Сообщалось, что криминальные авторитеты из "Скалы" избили подполковника Генштаба, прибывшего с проверкой, и местного капеллана.