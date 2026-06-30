Пленный боевик рассказал, что в ВСУ делают с дезертирами Пленный Юрашик: дезертиров отправляют на смерть в полк "Скала"

Москва30 июн Вести.Боевиков ВСУ, которых ловят при попытке бежать с поля боя, отправляют в полк "Скала". Об этом агентству ТАСС сообщил пленный украинский военнослужащий Франц Юрашик, который ранее служил в 116-й отдельной механизированной бригаде.

Так, Юрашик рассказал о своем друге, который пытался бежать, но был пойман. После чего его перевели в штурмовики. Через несколько заданий он перестал выходить на связь.

Если у тебя денег нет, чтобы тебя в нормальную часть определили, тебя независимо от возраста и здоровья закидывают в штурмовики. Шанс выжить очень малый. У меня друг был, его с СЗЧ (самовольное оставление части. – Прим. ред.) отправили в "Скалу". Как он сказал, пробовали "смотаться" впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили. Неделю-две, говорит, отлеживались, а потом [их] вывозили на позицию. Перед самой позицией выдавали автоматы и вперед, в наступление добавил пленный

Штурмовой полк "Скала" имеет дурную славу, так как в этом подразделении зафиксированы массовые небоевые потери, случаи избиения и пыток новобранцев. Кроме того, командир "Скалы" Юрий Гаркавый снят с поста, и против него возбуждено уголовное дело.

29 июня стало известно, что под Харьковом был уничтожен грузинский боевик Давид Кукчишвили, которого ранее суд ДНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима за наемничество. Уточняется, что Кукчишвили воевал в составе таких подразделений ВСУ, как "Донбасс" и "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).