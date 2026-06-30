Пленный из ВСУ Юрашик рассказал, как Киев наказывает дезертиров

Украинский пленный рассказал, как Киев наказывает дезертиров Пленный из ВСУ Юрашик рассказал, как Киев наказывает дезертиров

Москва30 июн Вести.Самовольно покинувшие часть и дезертиры отправляются в штурмовые отряды на Украине, сообщил пленный боец ВСУ Франц Юрашик, передает ТАСС.

По словам пленного, его друга в качестве наказания отправили в штурмовой отряд "Скала".

Как он сказал, пробовали "смотаться" впятером. Три дня за ними гонялись и вычислили, избили сообщил он

Ранее пленный боевик полка "Шквал" Сергей Белозеров заявил, что на Украине ненавидят отдельные штурмовые полки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Шквал" и "Скала" за пытки и массовую гибель личного состава.