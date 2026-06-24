Эксперт Казанин о пытках в полку "Скала": за непослушание сажают в холодную яму

"Ставка на жизнь": эксперт сообщил о пытках в учебных центрах полка ВСУ "Скала" Эксперт Казанин о пытках в полку "Скала": за непослушание сажают в холодную яму

Москва24 июн Вести.Боевиков, входящих в состав штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), за непослушание в учебных центрах наказывают в ямах с холодной водой. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

Он рассказал, что такое наказание практикуется в учебных центрах "Скалы".

"Скала" одна из первых ввела эту практику сажания даже не в карцер, а в мокрые ямы, в которых по пояс вода. То есть сидеть там невозможно, лежать там невозможно, можно только стоять в холодной воде. Чтобы вы понимали, это в учебных центрах наказание в яму сажать за непослушание, ну, тем вот варварским порядкам, которые там навязывают отметил Казанин

Кроме того, полку практикуются "Ставки на жизнь" новоприбывших боевиков.

Нужно сказать, что "Скала" является участником современного тотализатора "ставки на жизнь", новоприбывшего пополнения. То есть сколько оно продержится на этапе подготовки, доедут ли они целыми до передовой и сколько они протянут на передовой? Эти ставки уже достаточно давно - примерно где-то в районе полугода уже играют в это военно-полевое казино добавил он

Ранее военный эксперт Кнутов рассказал, для чего в "Скале" издеваются над личным составом. По его словам, путем насилия командование полка создает "биороботов" для выполнения любых задач.