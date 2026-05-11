Эксперт объяснил, почему в США именно сейчас рассекретили документы об НЛО Эксперт Мингалев: публикация файлов об НЛО – попытка Трампа отвлечь американцев

Москва11 мая Вести.Обнародование Пентагоном документов о неопознанных летающих объектах (НЛО) – попытка американского президента Дональда Трампа отвлечь внимание американцев от политических процессов. Такое мнение выразил военный эксперт, историк Вадим Мингалев в интервью ИС "Вести".

Американское военное ведомство начало обнародовать рассекреченные документы об НЛО. Больше 160 файлов военные и спецслужбы собирали с середины XX века до 2025 года – от американских штатов до Ирака, Сирии и Японии.

Эксперт предполагает, что рассекречивание архивов об НЛО именно сейчас может быть не "поиском истины", о котором заявил Дональд Трамп, а отвлекающим маневром.

Нужно было что-то сверхважное, сверхинтересное, которое волнует всех американцев… На сегодняшний день это последний козырь Трампа, который должен в определенной степени заинтересовать в первую очередь американского жителя считает Мингалев

Пентагон обещал обновлять архив рассекреченных данных об НЛО еженедельно. ФБР также рассекретило материалы проверок фрагментов неопознанных летающих объектов.