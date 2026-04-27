"Могут атаковать с любого направления": в США призвали раскрыть данные об НЛО Конгрессмен США Берчетт рассказал об НЛО размером с футбольное поле

Москва27 апр Вести.Конгрессмен США Тим Берчетт призвал американские власти и военных, в частности Пентагон, рассекретить данные о неопознанных летающих объектах (НЛО) и поделился информацией о загадочном объекте неизвестного происхождения огромных размеров. Об этом написало издание The Hill.

Берчетт заявил, что скептики часто связывают неопознанные объекты с секретными разработками США, России или Китая. Однако законодатель уверен, что если бы подобные технологии действительно существовали у этих стран, то они бы давно их использовали.

Если бы это были наши разработки, то мы не рисковали бы жизнями военных, отправляя их в бой на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов. Эти объекты (говоря об "НЛО" – прим. ред.) могут на несколько часов зависать в воздухе, а затем мгновенно исчезать или атаковать с любого направления цитирует конгрессмена The Hill

Затем политик упомянул про разговор с американским адмиралом, который рассказал ему о гигантском подводном объекте, обнаруженном радаром корабля.

Неизвестный аппарат якобы был размером с футбольное поле и двигался со скоростью более 300 километров в час. У нас нет ничего подобного, ни по размерам, ни по скорости подытожил Берчетт

17 апреля президент США Дональд Трамп на мероприятии Turning Point USA заявил, что публикация засекреченных материалов о НЛО "начнется очень-очень скоро".

В феврале 2026 года американский лидер уже обещал приказать Пентагону обнародовать секретную информацию об инопланетянах.