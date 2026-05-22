Пентагон опубликовал вторую часть файлов об НЛО

Москва22 мая Вести.Пентагон обнародовал ранее засекреченные документы о предполагаемых появлениях неопознанных летающих объектов на территории США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что документы, фотографии и видеозаписи того, что официально известно, как "неопознанные аномальные явления", давно порождают спекуляции.

Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений говорится на сайте ведомства

Один из 222 рассекреченных файлов содержит 116 страниц документации, касающейся серии сообщений о наблюдениях и расследованиях на сверхсекретном объекте в штате Нью-Мексико в период с 1948 по 1950 год.

В материалах встречается видео, сделаное в июне 2024 года, следует из подписи к материалам.

"Четыре контрастных участка пересекают кадр, проходя от нижней трети левой стороны к нижней трети правой стороны кадра", - объясняет Пентагон движение белых точек по серой ряби.

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало документы с описанием обломков летающих тарелок и существ ростом 120 сантиметров.