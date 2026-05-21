В США 13 истребителей поднимали в воздух из-за НЛО

Москва21 мая Вести.В Штатах вновь опубликовали файлы о летающих тарелках. Организации Disclosure Foundation были направлены более 300 страниц отчетов Агентства национальной безопасности, сообщает Newsweek.

Как отмечается в документах, 13 истребителей были подняты в воздушное пространство для перехвата неопознанного летающего объекта в форме звезды. Свидетель в одном из файлов раскрыл подробности увиденного. По его словам, объект не был похож на самолет, передвигался рывками и излучал белый и голубоватый свет.

Кроме того, в других документах сообщается о летающем объекте с двумя желтыми огнями, который бесшумно двигался на небольшой высоте и менял направление, а также о сферической летающей тарелке, которая была ярче Солнца.

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало документы с описанием обломков летающих тарелок и существ ростом 120 сантиметров.