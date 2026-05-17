В США обнаружили четыре вида инопланетной жизни после крушений НЛО

Москва17 мая Вести.США узнали о существовании как минимум четырех различных форм внеземной жизни, обнаруженных в результате крушений неопознанных летающих объектов (НЛО).

Об этом пишет газета The New York Post, опираясь на исследования физика-уфолога, доктора Хэла Путхоффа.

По информации ученого, зафиксированы как минимум четырех вида НЛО, которых обнаружили в ходе операций по извлечению неизвестных объектов и предполагаемых внеземных существ.

Путхофф подчеркнул, что речь идет о четырех отдельных формах жизни. При этом он сделал оговорку, что лично не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни, но полностью доверяет людям, от которых получена информация.

Ранее Пентагон обнародовал засекреченные документы о НЛО, чтобы повысить уровень прозрачности в вопросах космической жизни.